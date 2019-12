Original-Research: Aves One AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Aves One AG Unternehmen: Aves One AG ISIN: DE000A168114 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 13,60 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker 9 Monatszahlen 2019 - Aves One setzt die gute Geschäftsentwicklung fort. Leichte Anpassung der Prognose und unseres Kursziels auf 13,60 EUR (bisher: 13,87 EUR ). Rating: Kaufen. In den ersten 9 Monaten 2019 hat die Aves One AG Umsatzerlöse in Höhe von 85,82 Mio. EUR (VJ: 50,41 Mio. EUR ) erzielt. Der wesentliche Umsatztreiber ist das Segment Rail mit einem Umsatzbeitrag von 55,61 Mio. EUR (VJ: 23,07 Mio. EUR ) gegenüber 27,72 Mio. EUR im Segment Container (VJ: 23,52 Mio. EUR ). Der Grund für das Umsatzwachstum waren deutliche Steigerungen des Asset-Bestands. Das Ergebnis konnte dabei abermals überproportional um 80,4% auf 63,55 Mio. EUR (VJ: 35,22 Mio. EUR ) verbessert werden, was zu einer EBITDA-Margenverbesserung von 69,9% auf 74,1% führte. Hier zeigen sich die Skalierbarkeit des Lean-Management-Ansatzes und die hohe Auslastung der Assets. Bereinigt um nicht zahlungswirksame Wechselkurseffekte (Bilanzierung der funktionalen Währung im Container Segment) belief sich das EBT auf 8,92 Mio. EUR (VJ: 2,61 Mio. EUR ). Im Rahmen der 9-Monatszahlen wurde die Guidance mit einem Umsatz von mindestens 110 Mio. EUR und einem EBITDA von mehr als 80 Mio. EUR bestätigt. Wir schätzen die Geschäftsentwicklung des Unternehmens aktuell als sehr gut ein, jedoch gehen wir davon aus, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China den Containermarkt leicht belastet. Dies sollte sich insbesondere im Bereich der gebrauchten Container widerspiegeln, welche stetig durch Aves One verkauft werden. Eine entsprechende Entwicklung zeigt sich bereits in den Q3-Zahlen und sollte auch in den Q4-Ergebnissen zu finden sein. Durch diesen Effekt haben wir unsere Prognose leicht angepasst und erwarten nun ein EBT vor Währungseffekten in Höhe von 11,07 Mio. EUR (bisher: 11,54 Mio. EUR ). Insgesamt zeigt sich auch, dass der Investitionsfokus verstärkt auch dem Bereich Rail liegt. Das Rail-zu-Container-Verhältnis der Assets könnte unseres Erachtens zukünftig noch über 75%/25% liegen. Diese Entwicklung würde auch im Rahmen der aktuellen geopolitischen Verhältnisse weitere Volatilität aus der Geschäftsentwicklung nehmen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass weiteres Wachstum über zusätzliche Assets und weitere Optimierungen der Mieten und Auslastungen erfolgen wird. Der margenstarke Bereich Rail sollte zukünftig eine noch wichtigere Rolle spielen. Das Unternehmen prüft gegenwärtig weiterhin unterschiedliche FK und EK-Finanzierungsoptionen, was positive Bewertungsanpassungen zur Folge haben könnte. Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir einen fairen Wert in Höhe von 13,60 EUR (bisher: 13,87 EUR ) je Aktie ermittelt und vergeben wiederholt das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19681.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung m?f¶glicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (4,5a,5b,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Uhrzeit) der Fertigstellung: 04.12.2019 (16:50 Uhr) Datum (Uhrzeit) der ersten Veröffentlichung: 05.12.2019 (10:30 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2020 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

