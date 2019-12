Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsraten in der Schweiz tümpeln seit geraumer Zeit wieder im negativen Bereich, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Oktober hätten die Werte bei -0,3% und im November bei -0,1% gegenüber dem Vorjahr gelegen. Auch die weiteren Aussichten seien nicht sonderlich berauschend. Die Lage für die SNB bleibe unbefriedigend. Auch die Schweiz verspüre die globale Wirtschaftseintrübung, welche auch der aktuell schwache Einkaufsmanagerindex widerspiegele. All diese Faktoren zusammen würden signalisieren, dass die Schweiz noch lange an ihrer expansiven Geldpolitik werde festhalten müssen. (05.12.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...