Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der nahende Jahresultimo macht sich am Primärmarkt mit nachlassenden Aktivitäten bemerkbar, so die Analysten der Helaba.Heute allerdings stünden noch einmal umfangreiche Emissionen auf dem Programm. Frankreich und Spanien würden konventionelle Anleihen im mittleren bis ultralangen Laufzeitbereich mit einem Gesamtvolumen von bis zu neun Milliarden Euro erweitern. In beiden Ländern seien die Renditen, ähnlich wie in Deutschland, gesunken, nachdem sie in den Tagen zuvor kräftig hätten zulegen können. Dabei habe sich der Spread zu Bundesanleihen kaum bewegt. Die Differenz zwischen spanischen und französischen Renditen bewege sich ebenfalls in einer engen Spanne. Seit Mitte November pendele der Spread zwischen 45 und 48 Basispunkten. (05.12.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...