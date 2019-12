Hannover (www.aktiencheck.de) - Man mag es verstehen oder nicht: Tags zuvor war ein Handelsdeal zwischen USA und China noch in weitester Ferne, gestern gaben neue Hoffnungen den Börsen Auftrieb, so die Analysten der Nord LB. Am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +1,16%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +1,28%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +1,23%) sei es für den DAX sicher über 13.000 Punkte gegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...