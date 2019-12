Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Renault von 55 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die beschädigte Partnerschaft mit Nissan scheine nun wieder auf dem Weg der Besserung zu sein, dürfte aber das frühere, enge Kooperationsniveau nicht mehr erreichen, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe der französische Autokonzern eine ganze Reihe hausinterner Probleme zu bewältigen./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2019 / 00:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2019 / 07:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-12-05/11:32

ISIN: FR0000131906