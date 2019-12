Der Fahrdienst-Vermittler Uber erweitert sein Angebot in Deutschland mit einem neuen Premium-Dienst. Gestartet wird damit in der Hauptstadt Berlin. Ab sofort können Nutzer zunächst in Berlin über den neuen Service Uber Premium Fahrten in Limousinen der gehobenen Mittel- und Oberklasse bestellen. Zu den verfügbaren Modellen der Flotte gehören etwa die Mercedes E-Klasse, Jaguar I-Pace oder Audi A6, teilte der Betreiber der Mobilitätsplattform am Donnerstag mit. Der Preis liege etwa 60 Prozent über denen der Angebote Uber X und Uber Green...

Den vollständigen Artikel lesen ...