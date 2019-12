Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Varta, Teamviewer, JinkoSolar, SolarEdge, SMA Solar, Nordex und Tesla. Mit Varta und Teamviewer haben es nicht nur zwei noch relativ neue Aktien in den MDAX geschafft, sondern auch zwei Technologieunternehmen mit internationaler Ausrichtung. Von denen gibt es ja in Deutschland nicht allzu viele, schon gar nicht so erfolgreiche. Aber was bedeutet die Indexaufnahme jetzt für den weiteren Kursverlauf der Aktien von Varta und Teamviewer? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die sonnigen Aussichten im Solarsektor im Allgemeinen und um die Perspektiven von JinkoSolar, SolarEdge und SMA Solar im Besonderen, um die neue Auftragsflut bei Nordex und um Kursziele für die Aktie von Tesla. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.