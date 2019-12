FRANKFURT (Dow Jones)--Eine kräftige Bewegung ins Lager der Neutralen haben die US-Börsen in der vergangenen Woche aufgewiesen. Wie die aktuelle Sentiment-Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII zeigt, sind sowohl Teile der Bären als auch der Bullen ins Lager der Neutralen gewechselt. Das tägliche Hin und Her der Nachrichtenlage rund um den Handelskonflikt und die Tweets von US-Präsident Donald Trump sorgen damit auch an Wall Street für Verunsicherung.

Das Lager der Bullen ging um 1,9 Prozentpunkte zurück auf 31,7 Prozent, bei den Bären schmolz das Camp um 1,1 Punkte auf 29,1 Prozent. Beide erhöhten die Zahl der neutralen Anleger um 3,1 Punkte auf nunmehr 39,2 Prozent. Das ist weit mehr als der historische Schnitt der neutral gestimmten Anleger: Er liegt nur bei 31,5 Prozent.

In Deutschland wertet Behavioral-Finance-Experte Joachim Goldberg dies jedoch nicht als negativ. Hier hätten viele Investoren trotz des unruhigen Fahrwassers rund um den Handelskonflikt "eine ruhige Hand" bewiesen. Wie seine jüngste Sentiment-Umfrage unter institutionellen Akteuren zeigt, hat man sich dort auch durch die täglich wechselnde Meldungslage nicht allzu sehr aus der Ruhe bringen lässt. Tatsächlich schienen einige Investoren den DAX-Rücksetzer unter die 13.000er-Linie sogar zu nachgeholten Aktienkäufen genutzt zu haben.

Das Bullen-Lager erreichte mit 49 Prozent aller Befragten den bisher höchsten Stand in diesem Jahr. Für Goldberg bleibt der Dax damit - trotz des hohen, aber nicht überbordenden Optimismus - wenig bedroht. Denn im langjährigen Vergleich blieben die Werte noch immer eher verhalten.

