Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und die Erwerbstätigkeit sind im 3. Quartal sowohl in der gesamten EU als auch in der Eurozone gestiegen. Im Euroraum wuchs das saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt laut Schätzungen von Eurostat gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent. In der EU gab es ein Plus von 0,3 Prozent. Im zweiten Quartal 2019 war das BIP im Euroraum und in der EU um 0,2 Prozent gestiegen.

