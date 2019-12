(shareribs.com) Chicago 05.12.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich. Die Sojabohnen konnten sich verbessern, da es neue Berichte über Annäherungen zwischen China und den USA gab. Im elektronischen Handel stiegen die Sojabohnen leicht. März-Mais verliert aktuell 0,5 Cents auf 3,78 USD/Scheffel. Mais kann sich aus seiner relativ engen Kursspanne auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...