Samstag, 7. Dezember 2019, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichGrenzenlos spielen: In der Ski-HalleWie inklusiv sind Deutschlands Indoor-Freizeitparks? FamilieLichtenberg macht den Test und besucht die Ski-Halle in Neuss, in derauch Menschen mit Behinderungen Skifahren können. Skilehrer BerndMöhlich hat selbst eine Einschränkung und weiß, worauf er beimelfjährigen Kian achten muss. Der Junge ist wegen seinerMuskelerkrankung darauf angewiesen, dass die Freizeitparksbarrierefrei sind und auch für Rollstuhlfahrer etwas bieten.Bereits im Sommer 2018 testete eine Familie für "Menschen - dasMagazin" Freizeitgelände auf Zugänglichkeit und inklusivenSpaßfaktor. Jetzt schaut Familie Lichtenberg, wie barrierefrei undinklusiv sogenannte Indoor-Angebote sind, die gern beiSchmuddelwetter im Winter genutzt werden.In Teil 1 und Teil 3 der Reihe "Grenzenlos spielen" besucht Kian mitseiner Familie einen Event- und Freizeitpark und einIndoor-Kinderland.Samstag, 7. Dezember 2019, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Jochen BreyerGast: Julian Nagelsmann, Trainer RB LeipzigFußball-Bundesliga, 14. SpieltagTopspiel:Bayer Leverkusen - FC Schalke 04Bor. Dortmund - DüsseldorfRB Leipzig - HoffenheimBor. M'gladbach - Bayern MünchenSC Freiburg - VfL WolfsburgFC Augsburg - 1. FSV Mainz 05Eintr. Frankfurt - Hertha BSC (Fr.)Fußball: Zweite Liga, 16. SpieltagHannover 96 - Erzgebirge AueHolstein Kiel - VfL OsnabrückGreuther Fürth - VfL BochumSonntag, 8. Dezember 2019, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhMusik macht glücklichMusik ist über Radio und Internet allgegenwärtig. Auch in derAdventszeit - von der "Weihnachtsbäckerei" bis hin zu Bachs Oratorienin den Kirchen: Musik macht Menschen offenbar glücklich. Doch warumist das so? Und was macht Musik mit den Menschen, die Lieder hören,selbst singen oder Instrumente spielen? "sonntags" berichtet über dasProjekt "SingPause", übers Klavierspielen mit Parkinson und übereinen erfolgreichen Kirchenkantor in der Pfalz.Sonntag, 8. Dezember 2019, 17.15 UhrZDF SPORTreportageModeration: Andrea PetkovicFußball: BundesligaNachspiel zum 14. SpieltagFußball-Story: Borussia M'gladbachAktuelle ReportageRudern: Die WellenbrecherinnenTeil 1 - Die VorbereitungenBiathlon: Weltcup in ÖstersundAbschluss Staffel der FrauenHandball-WM der Frauen, ZwischenrundeZusammenfassung