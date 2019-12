Von Kwanwoo Jun

SEOUL (Dow Jones)--Die US-Tochter des südkoreanischen Batterieherstellers LG Chem plant ein Joint Venture mit General Motors (GM). Für dessen Finanzierung will die LG Chem Michigan Inc. mit einer Anleiheemission 916 Millionen US-Dollar einsammeln, wie der Mutterkonzern mitteilte. Die Bonds sollen in mehreren Tranchen zwischen Januar 2020 und Dezember 2023 begeben werden.

Weitere Einzelheiten zu dem Gemeinschaftsunternehmen mit GM gab die LG Chem Ltd nicht bekannt. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuvor unter Berufung auf Kreise berichtet, die beiden Unternehmen planten die Investition von mehr als 2 Milliarden Dollar in ein paritätisches Joint Venture in Ohio zur Fertigung von Batterien für Elektroautos.

Sollte dies bestätigt werden, wäre das Werk in Ohio das zweite zur Fertigung von Elektroautobatterien von LG Chem in den USA. Der Konzern hat bereits ein solches Werk in Michigan.

December 05, 2019

