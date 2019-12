Tianjin, China (ots/PRNewswire) - TIENS Group, eines der weltweit führenden Gesundheitsunternehmen, hat sich am 18. November 2019 auf der NASDAQ-Tafel am New Yorker Times Square präsentiert und der Welt den freundlichen Charme der chinesischen Geschäftswelt nähergebracht.Der Times Square ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Manhattan und gilt als die "berühmteste Kreuzung der Welt". Die unübersehbare NASDAQ-Tafel ist die bekannteste Reklametafel der Welt. Viele bekannte Marken wie P&G und Abbott haben die NASDAQ-Tafel zu Reklamezwecken genutzt. Für die TIENS Group ging es darum, ihre Mission und ihr Markenimage vor der Welt zu präsentieren.Die TIENS Group besteht seit 1995 und feiert 2020 ihr 25-jähriges Jubiläum. Unter der Führung des Chairman Li Jinyuan hat die TIENS Group eine einzigartige globale Geschäftsplattform auf Basis des Medizin- und Gesundheitssektors aufgebaut. Die operative Reichweite der TIENS Group erstreckt sich auf über 190 Länder. Das Unternehmen hat die Lebensqualität von 40 Millionen Familien in aller Welt verbessert, beispielsweise durch ausgezeichnete Nahrungsprodukte, erstklassige medizinische Behandlung und Leistungen, innovative Life Science-Technologien und hochqualitative Produkte. Bei Konsumenten rund um den Globus steht sein Leistungsangebot hoch im Kurs.In den vergangenen Jahren hat die TIENS Group verstärkt in das ausländische Kundenhandelsgeschäft investiert und ist außerdem bestrebt, seine Marke zu revitalisieren. Dabei hat die Marke ihr ursprüngliches Geschäftsversprechen beibehalten. Auf der ganzen Welt sind neue "TIENS Experience Stores" entstanden, zum Beispiel in Russland, Kasachstan, und Japan. In diesen Stores wird ein futuristisches Einkaufserlebnis geboten. Interaktive Displays und zukunftsweisende Technologie sprechen Konsumenten aller Altersgruppen an.Mit Blick in die Zukunft will die TIENS Group ihre Strategie der "Global Great-Health Development" vorantreiben, ihren globalen Fußabdruck ausweiten und ihr Unternehmensleitbild stärken: "Dem Wohl der Gesellschaft dienen, indem Menschen in die Lage versetzt werden, ein gesundes und erfolgreiches Leben zu führen".Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1039428/TIENS_Group_Times_Square.jpgPressekontakt:Kylee+86-13165750120shidd@tiens.comOriginal-Content von: Tiens Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121748/4459593