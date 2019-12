München (ots) - Michael Mittermeier, der Vorreiter der Stand-up-Comedy in Deutschland, widmet sich in der neuen Ausgabe seiner Show am Donnerstag, 12. Dezember 2019, um 23:40 Uhr im Ersten dem eigenen Geschlecht. Dabei bringt er die männliche Angst, an einem Schnupfen zu sterben, genauso aufs Tapet wie die zwischengeschlechtlichen Beziehungen und das große Interesse der Männer am Fleischkonsum. Männer - das starke oder doch eher das verunsicherte Geschlecht? Dieser Frage versucht Mittermeier auf den Grund zu gehen. Männer - wie sind sie wirklich? Was wollen sie? Was sollten sie eigentlich wollen? Und warum?



Mit gewohntem Witz und Selbstironie nimmt er dabei sich und seine männlichen Leidensgenossen aufs Korn und gibt Einblicke in sein ganz privates Leben. Denn schon zu Hause muss er erfahren, das jeglicher Versuch, die Welt aus Männersicht zu erklären, von seiner Frau und seiner Tochter gnadenlos widerlegt wird.



Davon kann er auch bei Tahnee ausgehen, die eloquent und schlau gleichermaßen Männer- und Frauenklischees zerlegt. Die Comedienne ist als Gast dieser Sendung bestens im Thema. Mit ihr wird mit Sicherheit ausreichend Zündstoff entstehen, um sich im anschließenden Talk einen amüsanten Kampf der Geschlechter zu liefern. "Mittermeier!" wird produziert von SUPERFILM, München.



