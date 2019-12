IPO-Highflyer Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) entfernte sich zuletzt signifikant von seinen Höchstkursen bei über 200 US-Dollar. Ist die Aktie nun wieder interessant?

Das Unternehmen bietet zahlreiche Varianten seiner zu 100 Prozent aus nicht-tierischen Zutaten bestehenden Fleischimitate wie "Beyond Burger", "Beyond Beef", "Beyond Chicken", oder "Beyond Sausage" , die allesamt geschützte Marken des Beyond Meat-Konzerns sind.

Laut den am 12. November präsentierten Zahlen weist Beyond Meat für das September-Quartal einen Umsatz von 92 Millionen US-Dollar aus. Dem gegenüber steht ein Bruttogewinn von 32,8 Millionen US-Dollar und ein operativer Gewinn von 3,6 Millionen US-Dollar. In den ersten neun Monaten wurden Umsätze von knapp 200 Millionen US-Dollar bei einem operativen Mini-Gewinn von 0,4 Millionen US-Dollar erreicht.

Mit dem Einzelhandel erzielt Beyond Meat etwas mehr Umsätze als mit der Belieferung von Restaurants oder Essensservices. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...