Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Ende der diesjährigen Sommerpause wurde am 20. August durch die Berlin Hyp eingeläutet, so Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.Bemerkenswert an der Transaktion sei dabei insbesondere die Rendite gewesen, die mit -0,588% nicht nur im negativen Terrain zu verorten gewesen sei, sondern auch deutlich unter dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Einlagensatz der EZB von -0,4% gelegen habe. Dementsprechend sei die Nachfrage verhalten ausgefallen, was sich in einer Bid-to-Cover Ratio von 1 ausgedrückt habe. Zuvor seien im EUR-Benchmarksegment lediglich drei Bonds mit einer negativen Rendite an den Markt gegangen (CM 0 07/25/22 (-0,009%), BHH 0 11/29/21 (-0,108%), HESLAN 0 07/03/24 -0,227%)). Rund drei Monate später könne konstatiert werden, dass der Markt seit der Transaktion der Berlin Hyp weitere 25 Transaktionen mit negativer Emissionsrendite verbucht habe und diese zum Teil deutlich überzeichnet gewesen seien. Aus diesem Grund wollen wir nachfolgend einen kurzen Blick auf die jüngsten Renditeentwicklungen am Covered Bond-Markt werfen, so die Analysten der NORD/LB. ...

