++ Europäische Aktienindizes notieren höher; DE30 underperformt ++ DE30 konnte Widerstand bei 13.150 Punkten nicht überwinden ++ Bayer unterzeichnet 6-Jahresvertrag mit Capgemini ++Die meisten europäischen Aktienindizes profitieren weiterhin von den positiven Kommentaren zum Handel und notieren am Donnerstag höher. Bei Aktien aus Deutschland und Großbritannien ist eine gewisse Schwäche zu erkennen, da der FTSE 100 (UK100) und der DE30 in der Nähe der gestrigen Schlusskurse kämpfen. Der Auftragseingang in der deutschen Industrie für Oktober enttäuschte heute früh mit einem unerwarteten ...

