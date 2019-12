In Hochfilzen soll künftig Dolomit für den gesamten europäischen Markt abgebaut, weiterverarbeitet und per Bahn zu Schwesterwerken nach Frankreich transportiert werden. Ads_BA_AD('CAD2'); Schon bisher habe RHI Magnesita in Hochfilzen, am nahegelegenen Schipfl, Rohstoffe abgebaut. Der Schwerpunkt sei bisher allerdings nicht auf Dolomit gelegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Probebohrungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...