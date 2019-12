Fineon Exchange: Creditsafe & Fineon Exchange verkünden strategische Kooperationsvereinbarung für optimierte Compliance- & Kreditrisiko-Berichterstattung DGAP-News: Fineon Exchange / Schlagwort(e): Kooperation Fineon Exchange: Creditsafe & Fineon Exchange verkünden strategische Kooperationsvereinbarung für optimierte Compliance- & Kreditrisiko-Berichterstattung 05.12.2019 / 12:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Creditsafe & Fineon Exchange verkünden strategische Kooperationsvereinbarung für optimierte Compliance- & Kreditrisiko-Berichterstattung London, den 5. Dezember 2019 - Fineon Exchange (Fineon), der Marktplatz für Exportfinanzierung, und Creditsafe, die weltweit führenden Business Intelligence-Experten, haben ihre strategische Zusammenarbeit für eine verbesserte Due Diligence-Berichterstattung bei Transaktionen zur Exportfinanzierung bekanntgegeben. Die Kombination der Due Diligence-Daten von Creditsafe mit der Exportfinanzierungsplattform von Fineon ermöglicht es Versicherern und Finanzinstituten, sich branchenführende Compliance-Maßnahmen für freigegebene und bonitätsgeprüfte erstklassige Geschäfte zunutze zu machen. Die Daten mindern das Betrugsrisiko, das bei der grenzüberschreitenden Handelsfinanzierung auftreten kann, und erlauben es Exporteuren, schnelle Kreditentscheidungen zu treffen. Die Zusammenarbeit wird den Informationsaustausch zwischen den beiden Unternehmen optimieren und es ermöglichen, Daten abzugleichen, um Einsichten zu Kreditrisiken zu gewinnen und Compliance-Überprüfungen durchzuführen. Das Ziel besteht darin, das Verfahren zur Entscheidungsfindung zu automatisieren, um die Finanzierung von grenzüberschreitendem Handel zu vereinfachen. Dies führt zu größerer Produktivität, Transparenz und Industriewachstum auf dem Markt. Emma Germano, Country Manager Brüssel und Luxemburg, bei Creditsafe, erklärte: "Als stolzes Mitglied der FinTech-Familie freut sich Creditsafe sehr, die Zusammenarbeit mit Fineon Exchange bekanntzugeben, bei der wir ihrer innovativen Marktplatzplattform für Exportfinanzierung Daten zur Verfügung stellen." Sie fuhr fort: "Der Markt durchläuft einen Wandel von ,Big Data' zu ,Schwerpunktdaten', wobei Wirtschaftsinformationen der Treibstoff für diese Lösungen sind, die den Motor für das künftige Kredit- und Risikomanagement darstellen." Michel Kilzi, geschäftsführender Partner bei Fineon Exchange, erklärte: "Compliance ist eine strategische Komponente innerhalb jeder Transaktion zur Handelsfinanzierung, einschließlich Exportfinanzierung, da sie sowohl Maßnahmen zur Betrugsprävention für Geldgeber als auch schnellere Kreditgenehmigungen für Exporteure bietet, wodurch sie es uns erlaubt, konforme Exportfinanzierungslösungen für unseren Kundenstamm europäischer Exporteure und unsere internationalen Finanzierungspartner zu entwickeln." Hinsichtlich der Partnerschaft ergänzte Kilzi: "Mit Creditsafe haben wir den marktführenden Wirtschaftsauskunftei-Partner gefunden, dessen umfangreiche Branchenkenntnisse und Fülle an Know-how dazu beitragen können, unsere gegenseitigen Geschäftsaktivitäten weiterzuentwickeln und unseren jeweiligen Marktanteil zu steigern." Als ein kollaborativer Marktplatz für Exportfinanzierung sorgt Fineon Exchange für eine erhöhte, verbesserte und sichere Finanzierung von Exportforderungen und bietet kurz-, mittel- und langfristige Handelsfinanzierungsprodukte. *** ENDE *** Medienkontakt Fineon Exchange Sophia Shepodd +447850 247 378 Über Fineon Exchange FINEON Exchange ist ein globaler Marktplatz für Exporteure, auf dem sie mit ihren Trade Finance Assets für Exportforderungen handeln können. Die Fineon Exchange-Plattform unterstützt Exporteure dabei, ihre Umsätze aus grenzüberschreitenden Geschäften zu erhöhen, ihren Cashflow zu verbessern und das Risiko zu minimieren, indem sie sie mit den geeigneten Geldgebern und Kreditversicherern zusammenbringt, die bereit sind, ihre Exportgeschäfte in aufstrebenden Märkten zu finanzieren und zu versichern. Die Plattform nutzt die neusten Technologien wie ihren KI-Robo-Advisor, um Exporteure bei der Strukturierung der optimalen maßgeschneiderten Lösungen gemäß ihrem Bedarf an Betriebskapital zu unterstützen, unter Verwendung von überaus effizienten und kreativen günstigen Finanzierungsoptionen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.fineon.net Über Creditsafe Creditsafe ist der weltweit meistgenutzte Anbieter von Online-Wirtschaftsinformationen. Mit Kreditinformationen zu über 320 Mio. Unternehmen weltweit liefert Creditsafe die präzisesten und aktuellsten verfügbaren Information in einem benutzerfreundlichen Format für Unternehmen jeder Größenordnung. Weitere Informationen finden Sie unter: www.creditsafe.com 05.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 