Original-Research: GESCO AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO AG Unternehmen: GESCO AG ISIN: DE000A1K0201 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen Rumpfgeschäftsjahr 2019 Empfehlung: Kaufen seit: 05.12.2019 Kursziel: 24,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 21.11.2017, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen, Alexander Langhorst Nach sechs Monaten deutliche konjunkturelle Bremsspuren Inzwischen spiegeln sich das eingetrübte Umfeld in der Investitionsgüterindustrie sowie vor allem die starke Investitionszurückhaltung im Automotive-Sektor auch deutlich im Zahlenwerk der GESCO AG wider. Wenngleich wir auf Basis der angepassten Guidance unsere Schätzungen für das ablaufende Rumpfgeschäftsjahr 2019 sowie auch für 2020 zurückgenommen haben, sehen wir ab 2021 wieder Wachstum und eine steigende Profitabilität. Hierzu beitragen sollten auch die Maßnahmen im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL, die unabhängig von der aktuellen wirtschaftlichen Situation weiterhin planmäßig umgesetzt werden. Daher erachten wir GESCO als nach wie vor gut aufgestellt, um nach der konjunkturbedingt momentan etwas schwierigeren Phase mittel- und langfristig wieder nachhaltig und profitabel wachsen zu können. Auf Grundlage unserer Schätzungen beläuft sich das aktuelle 2020er-KGV der GESCO-Aktie auf 14,6 und die Dividendenrendite auf sehr attraktive 3,7 Prozent. Dabei notiert das Papier mittlerweile deutlich unter dem per Ende September 2019 mit gut 21,40 Euro je Aktie ausgewiesenen Eigenkapital. Vor diesen Hintergründen reduzieren wir zwar unser Kursziel nochmals auf 24 Euro, betrachten das derzeit gedrückte Kursniveau aber als eine gute Gelegenheit, um die Aktie des Wuppertaler Beteiligungsspezialisten zu ??zKaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19685.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 D?f¼sseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179 374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179 374 - 44 B?f¼ro M?f¼nster: Postfach 48 01 10 D-48078 M?f¼nster Tel.: +49 (0) 2501 / 440 91 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 440 91 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2019 06:21 ET (11:21 GMT)