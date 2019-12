Von Giulia Petroni

FRANKFURT (Dow Jones)--Novartis zeigt sich zuversichtlich für die Pipeline potenziell wichtiger Medikamente. Nachhaltiges und langfristiges Wachstum sei mit mehr als 25 möglichen Blockbuster-Arzneien abgesichert, kündigte der Schweizer Pharmakonzern während einer Investorenkonferenz an. In der Branche wird das Spitzenumsatzpotenzial solcher Medikamente oder Therapien mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar veranschlagt.

"Novartis erlebte 2019 mit fünf potenziellen Blockbuster-Zulassungen ein Jahr bahnbrechender Innovationen", sagte CEO Vas Narasimhan laut Mitteilung mit Blick auf das noch laufende Gesamtjahr.

Zudem kündigte die Novartis AG an, dass die Offerte für den US-Konzern Medicines bis 3. Januar 2020 laufe. Novartis hatte Ende November die Übernahme der The Medicines Co für knapp 10 Milliarden US-Dollar angekündigt. Der Schweizer Konzern will mit dem Zukauf seine Reichweite im lukrativen Markt für Herzmedikamente in den USA erweitern.

