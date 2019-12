Leverkusen (ots) - Ascensia Diabetes Care erweitert seine Contour®Next Produktreihe mit einem neuen Blutzuckermessgerät (BZMS). Das neue Contour®Next Blutzuckermesssystem vereint alle Vorteile der bisherigen Produktreihe in einem: die beliebte Form mit großem Display und großen, einfach zu bedienenden Tasten, das Smartlight® Farbsignal, die intelligente Nachfülloption sowie Kompatibilität mit der Contour®Diabetes App für einen einfachen Start in das Diabetesmanagement. Das Contour Next Blutzuckermessgerät verwendet die bewährten Contour®Next Sensoren.Das ideale Blutzuckermessgerät für jeden Diabetes-TypDas Contour Next BZMS unterstützt mit seinen umfassenden Funktionen das Diabetes Selbstmanagement für jeden Menschen mit Diabetes. Insbesondere neu diagnostizierte Menschen mit Diabetes profitieren von der sehr einfachen und intuitiven Handhabung. Mit einem großen Display, leicht ablesbaren Zahlen sowie griffigen Tasten kommt es sofort messbereit(1)* und voreingestellt aus der Verpackung. Individuelle Zielbereiche lassen sich direkt am Messgerät einstellen. So ermöglicht das Contour Next Menschen mit Diabetes eine leichte und zuverlässige Erfassung ihrer Blutzuckerwerte.Blutzuckermesswerte leichter verstehen mit dem Smartlight FarbsignalEinen weiteren Vorteil bietet das leuchtende Smartlight Farbsignal am Contour Next BZMG. Es gibt direkt Feedback zum aktuellen Messwert: Rot signalisiert, dass die Werte unter dem Zielbereich liegen, gelb, dass die Werte darüber liegen, und grün, dass die Werte im Zielbereich liegen. Das Smartlight Farbsignal kann Menschen mit Diabetes dabei helfen, ihre Messwerte schneller richtig einzuordnen und die richtigen Entscheidungen im Umgang mit ihrem Diabetes zu treffen.(2)Die intelligente NachfülloptionIn manchen Situationen kann es schwierig sein, den Teststreifen mit ausreichend Blut zu befüllen. Das Contour Next ist das einzige Blutzuckermessgerät, dass bei einer zu geringen Befüllung durch einen 60 Sekunden Countdown anzeigt, wie lange der Sensor noch weiter befüllt werden kann. So muss kein neuer Contour Next Sensor verwendet werden. Die Nachfülloption kann Menschen mit Diabetes somit helfen, Teststreifen zu sparen und ermöglicht eine schnelle Messung ohne lästiges Nachstechen.(3)Für alle, die mehr wollen: digitales Diabetes SelbstmanagementEine ideale Ergänzung für das BZMS ist die kostenfreie Contour®Diabetes App. Einmal mit dem Smartphone verbunden, werden die gemessenen Blutzuckerwerte vom Blutzuckermessgerät automatisch in die App übertragen. Diese nutzt ebenfalls die leuchtenden Smartlight Farben und zeigt im Falle eines kritischen Messwerts (Unter- oder Überzuckerung) einen deutlichen Warnhinweis mit einer einfachen Handlungsempfehlung, um den Blutzucker wieder zu stabilisieren. Die Contour Diabetes App erkennt darüber hinaus wiederkehrende Muster und Trends im Blutzuckerverlauf. Wurde ein Muster erkannt, informiert die App darüber, erläutert mögliche Ursachen und gibt praktische Tipps für bessere Messwerte.Auch das Führen eines Blutzuckertagebuchs wird mit der App deutlich vereinfacht: Zu jedem Messwert können individuelle Informationen hinzugefügt werden, z.B. sportliche Aktivitäten, eingenommene Medikamente oder Mahlzeiten. So entsteht ein übersichtliches digitales Blutzuckertagebuch, das ganz einfach ausgedruckt oder per E-Mail direkt an den Arzt versendet werden kann. Darüber hinaus kann die App Menschen mit Diabetes dabei unterstützen, regelmäßig und zur richtigen Zeit ihren Blutzucker zu messen. Die regelmäßige Nutzung der Contour Diabetes App kann das Risiko für Unterzuckerungen deutlich verringern4 und zu mehr Lebensqualität beitragen.Die Contour Diabetes App wurde in Zusammenarbeit mit Diabetes-Experten entwickelt, ist ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt und hält die deutschen Datenschutz-Anforderungen ein.Sehr hohe Messgenauigkeit mit dem bewährten Contour Next SensorMit dem Contour Next BZMS können sich Menschen mit Diabetes auf genaue Messwerte verlassen. Es erzielt eine sehr hohe Messgenauigkeit(5)**, die die Mindestanforderungen der DIN EN ISO NORM 15197:2013 Standards zur Messgenauigkeit übertrifft.(6)***Mehr Informationen zur Blutzuckerselbstkontrolle und zum Blutzuckermesssystem Contour Next erhalten Sie im Internet unter www.diabetes.ascensia.de oder beim Ascensia Diabetes Service unter der kostenfreien Service-Hotline 0800/50 888 22 (für Patienten) bzw. 0800/72 61 880 (für Fachpersonal).ENDEÜber Ascensia Diabetes CareAscensia Diabetes Care ist ein globales, auf Diabetes Care spezialisiertes Unternehmen, welches Menschen mit Diabetes dabei unterstützt, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und eine höhere Lebensqualität zu ermöglichen. Wir nutzen unsere Innovationen und Expertise, um qualitativ hochwertige Lösungen und messgenaue Systeme zu entwickeln, die einen einfachen und positiven Unterschied im täglichen Leben von Menschen mit Diabetes machen. Der Kern unseres Portfolios sind die bewährten Contour® Next Blutzuckermesssysteme. Unsere Produkte vereinen fortschrittliche Technologien mit anwenderfreundlicher Funktionalität, um Menschen mit Diabetes im Umgang mit ihrem Diabetes zu unterstützen. Wir engagieren uns für eine kontinuierliche Forschung, Innovation und die Weiterentwicklung neuer Produkte. Als verlässlicher Partner in der Diabetes Care Industrie arbeiten wir eng mit medizinischen Fachkräften und weiteren Partnern zusammen - zum einen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte die höchsten Standards an Präzision und Richtigkeit und damit hohe Messgenauigkeit gewährleisten und zum anderen, um unser Geschäft mit größter Integrität führen zu können.Ascensia Diabetes Care entstand 2016 durch den Verkauf von Bayer Diabetes Care an PHC Holdings Ltd (vormals Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd). Die Produkte von Ascensia Diabetes Care werden weltweit in mehr als 125 Länder verkauft. Ascensia Diabetes Care beschäftigt mehr als 1.700 Mitarbeiter in 31 Ländern.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.diabetes.ascensia.de.Mehr Informationen zur Pressemitteilung erhalten Sie unter https://www.diabetes.ascensia.de/aktuelles/presse/Ascensia, das Ascensia Diabetes Care-Logo und Contour sind Marken der Ascensia Diabetes Care Holdings AG.Vertrieb der Contour Next BlutzuckermessgeräteAlle Blutzuckermessgeräte der Contour Next Generation können von Menschen mit Diabetes über den Ascensia Diabetes Service unter 0800/508 88 22, auf www.diabetes.ascensia.de sowie per E-Mail (info@ascensia.de) gegen Beantwortung und Zurücksendung eines Fragebogens kostenfrei bestellt werden. Weitere Informationen zu den Geräten erhalten Sie auch in Apotheken und dem Fachhandel.* Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und alle imMessgeräteset enthaltenen Informationen vollständig durch, bevor Siedie erste Messung durchführen.** Eine Ad hoc Analyse zeigte, dass 95 % der Ergebnisse vonPatienten mit Diabetes, die kapillar bestimmt wurden(1), innerhalbder Laborreferenz von +/-10.3 mg/dl (+/- 0,57 mmol/l) oder 10,3 %,bei einer Glukosekonzentration von < 100 mg/dl oder größer/gleich 100mg/dl lagen (1).*** 95 % der gemessenen Glukosewerte müssen innerhalb einesToleranzbereiches von < 100 mg/dl (< 5.55 mmol/l) bzw. +/- 15 %größer/gleich 100 mg/dl (größer/gleich 5.55 mmol/l) liegen. 99 % derindividuell bestimmten Glukosewerte müssen innerhalb der Zone A und Bder Consensus Error Grid (CEG) Analyse für Typ-1 Diabetikerliegen.(4) Quellen:1 CONTOUR®NEXT BGMS User Guide. May 2019.2 Smartson online survey, Sweden 2017. 352 respondents: Peoplewith type 1 and type 2 diabetes, over 18 years old, who tested atleast 4-7 times a day. Participants received free meter and testsstrips. Survey funded by Ascensia Diabetes Care.3 Market Research. Ascensia Diabetes Care, Hall & Partners onlinemarket research, conducted April/May 2015.4 Stuhr A, Pardo S. Changes in Blood Glucose Excursions After atLeast 180 Days Real World Use of the CONTOUR® NEXT ONE Blood GlucoseMonitor System and CONTOUR® DIABETES app. Posterpräsentation imRahmen der 12. International Conference on Advanced Technologies andTreatments for Diabetes (ATTD) in Berlin, Deutschland, Februar 2019.5 Data on File. N=326. Ascensia Diabetes Care. CNext/CTV3 Study.Protocol no. GCA-PRO-2018-006-01.6 International Organization for Standardization. International Organization for Standardization. In vitrodiagnostic test systems - requirements for blood-glucose monitoringsystems for self-testing in managing diabetes mellitus (ISO 15197).International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland,2013.