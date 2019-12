marktEINBLICKE um 12: Schöne Kursaussichten - Ritterschlag für VARTA

Der DAX tritt am Donnerstagmittag auf der Stelle. Charttechnisch bleibt die Situation hier aber aussichtsreich. Denn bis zum 2018er-Allzeithoch bei 13.596 Punkten fehlt gerade einmal ein Kursanstieg von 3,5 Prozent. Neue historische Tops könnten deshalb kurzfristig erreicht werden.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,0% 13.141 MDAX +0,2% 27.298 TecDAX +0,2% 3.048 SDAX +0,4% 12.196 Euro Stoxx 50 +0,3% 3.671

Die Topwerte im DAX sind MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0), Merck KGaA (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905) und E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999). Im Fokus stand auch die VARTA (WKN: A0TGJ5 / ISIN: DE000A0TGJ55). VARTA steigt am 23. Dezember in den MDAX und in den TecDAX auf. Grund hierfür ist der steile Kursanstieg im laufenden Jahr.

Den vollständigen Artikel lesen ...