Von Max Bernhard

MÜNCHEN (Dow Jones)--Der Autobauer BMW hat zwei Zulieferer wegen mutmaßlicher Preisabsprachen bei Komponenten für Klimaanlagen verklagt. "Wir können bestätigen, dass die BMW AG im Kartellfall Heizklimageräte eine Klage vor dem Landgericht München I zur Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen eingereicht hat", teilte das Unternehmen mit, wollte sich mit Verweis auf das laufende Verfahren aber nicht weiter äußern.

Laut dem Handelsblatt, das zuerst darüber berichtete, hat der DAX-Konzern zwei seiner größten Zulieferer, die französische Valeo SA und die japanische Denso Corp, verklagt. Der geforderte Schadenersatz beläuft sich laut der Zeitung auf 141 Millionen Euro.

Valeo und Denso waren nicht unmittelbar für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Europäische Kommission hatte 2017 gegen mehrere Lieferanten, darunter Valeo, Geldbußen in Höhe von insgesamt 155 Millionen Euro verhängt, weil sie sich an einem oder mehreren von vier Kartellen für Klima- und Motorkühlungskomponenten beteiligt hatten. Denso wurde seinerzeit nicht mit einer Geldstrafe belegt, weil der Konzern die EU über die Kartelle informiert hatte. Eines der Kartelle bestand aus Lieferanten Valeo, Denso und Behr, einem deutschen Lieferanten, und betraf laut der EU die Lieferung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimakomponenten an BMW sowie Daimler und Volkswagen.

December 05, 2019 06:37 ET (11:37 GMT)

