Wien (www.anleihencheck.de) - Mit Kursanstiegen bei globalen Aktien von - derzeit (Stand: 04.12.) - über 22% wird es das Jahr 2019 in die Top 10 der letzten fünfzig Jahre schaffen, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (Raiffeisen KAG).Wenn Aktienfonds stark angestiegen seien, würden viele Anleger aber nicht mit Zuversicht und neuen Einmalerlägen, sondern mit Zurückhaltung reagieren. Hätten die Märkte denn noch Potenzial? Steige man so nicht zu einem schlechten Zeitpunkt ein? Müsse jetzt nicht irgendwann der große Abschwung kommen? Diese und ähnliche Fragen würden besorgte Anlegerinnen und Anleger plagen. Historisch gesehen seien solche Befürchtungen allerdings unbegründet. Nach besonders guten Jahren seien in drei Viertel der Fälle weitere gute Jahre gekommen. Nur ein einziges Mal in den letzten 50 Jahren sei auf ein besonders gutes Aktienjahr ein großer Absturz gefolgt - nämlich im Jahr 2000.

