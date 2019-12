Luxembourg (www.fondscheck.de) - Eurizon ist in Mailand mit dem AIFIn "Asset Management - Innovation Award" 2019 als bestes Finanzinstitut im Bereich Asset Management ausgezeichnet worden, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...