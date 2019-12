Mit moderaten Gewinnen wird die Wall Street am Donnerstag zum Start erwartet dank des seit dem Vortag wieder dominierenden Optimismus für die US-chinesischen Handelsgespräche. Laut einem Sprecher des chinesischen Handelsministeriums befinden sich die beiden volkswirtschaftlichen Giganten weiter in intensiven Verhandlungen. Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, die Gespräche liefen sehr gut.

Allerdings ist am Markt nach zahlreichen ähnlichen Ankündigungen und gegenteiligen Meldungen in der Vergangenheit die Skepsis groß und sorgt zugleich für eine gewisse Ermüdung.

Von Konjunkturseite kommen vor dem großen Arbeitsmarktbericht am Freitag die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt sowie Handelsbilanzzahlen. Nach dem Börsenstart wird außerdem noch der Auftragseingang der Industrie für Oktober publiziert.

Im Blick könnte die Fiat Chrysler-Aktie stehen. Meldungen zufolge werfen italienische Behörden dem Konzern vor, den Wert von Chrysler bei der Übernahme vor einigen Jahren um gut 5 Milliarden Euro zu niedrig angesetzt zu haben. Daraus könnten milliardenschwere Steuernachzahlungen resultieren. Daneben hat das Unternehmen in den USA seinen Mitarbeitern einige Verbesserungen bei der Bezahlung und Krankenversicherung angeboten. In Mailand zeigt sich die Aktie davon leicht belastet. Sie gibt zwar nur wenig nach, rangiert damit aber innerhalb des Autosektors am Ende.

Slack Technologies hat derweil den Jahresausblick angehoben und mitgeteilt, mehr große Unternehmenskunden für seine Büro-Kommunikationssoftware gewonnen zu haben. Die Aktie steigt auf Nasdaq.com um 3,3 Prozent.

