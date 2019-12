Der Handelskonflikt ist Treiber der Aktienmärkte. In jede Richtung. Wohl auch 2020. Was heißt das für Aktien, Anleihen, Euro, Gold? Zuverlässige Frühindikatoren derzeit überrascvhend schwach - eine Warnung für die Anleihenmärkte? Schauen Investoren überhaupt noch auf Renditen - oder nur noch auf die Kurssteigerungen? Was wenn die drei FED-Senkungen die vorerst letzten waren? Der DAX hat in den letzten Monaten zum S&P aufgeholt, ist nicht mehr der jahrelange Underperformer. Ein Trend der sich fortsetzt? Antje Erhard fragt Mike Heller von ActivTrades. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/