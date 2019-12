FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte tendieren am Donnerstagmittag etwas höher. Übergeordnet ist es unverändert die Nachrichtenlage im US-chinesischen Handelsstreit, die die Richtung an den Börsen vorgibt. Hier hatte jüngst das chinesische Handelsministerium erklärt, dass sich die Gespräche mit den USA über Zoll- und Handelsfragen auf Kurs befänden. Allerdings reagierten Marktteilnehmer zunehmend genervt auf die Schlagzeilen zum Handelsdisput. "Das Hin und Her in der Nachrichtenlage ermüdet und gefährdet vor allem so kurz vor Jahresende die Performance", kommentiert ein Händler.

Der DAX notiert am Mittag 0,3 Prozent höher bei 13.179 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,6 Prozent auf 3.681 Punkte deutlicher nach oben. Hier hilft, dass die Börse in Paris mit einem Plus von 0,8 Prozent zu den Gewinnern in Europa zählt. Nachdem der Euro am Vortag kurzfristig über die Marke von 1,11 Dollar stieg, handelt er aktuell mit 1,1060 wieder darunter.

Luxus ist Trumpf

Kurz vor Weihnachten sind die Aktien der Hersteller von Luxus-Gütern gefragt. So springen in Mailand die Aktien von Moncler um 9 Prozent nach oben. Anlass gibt ein Medienbericht über Übernahmegespräche mit Kering. Auch deren Aktien ziehen um 1,6 Prozent an, da ein Moncler-Kauf positiv gewertet würde. Kerings Interesse an einer Übernahme des italienischen Skibekleidungsherstellers erscheint den Analysten von Equita "plausibel" und dürfte auf die Konsolidierung der gesamten Gruppe ausgerichtet sein. Moncler sei eine Marke mit starker Dynamik, führend in ihrer Marktnische, mit einem Qualitätsmanagement und einer Rentabilität an der Spitze der Vergleichsgruppe. Hugo Boss steigen um 2,6 Prozent, LVMH um 1 Prozent, Swatch um 2,2 Prozent und Salvatore Ferragamo um 5,7 Prozent.

Aktien der skandinavischen Luftfahrtgesellschaft SAS brechen dagegen um 15,6 Prozent ein. Zwar konnten die Geschäftszahlen zum vierten Quartal die Erwartungen leicht schlagen, der Ausblick fiel jedoch düster aus. Neben der Erwartung eines "signifikant geringeren" Nachfragewachstums leidet SAS auch unter Währungsproblemen der Krone.

Varta von Platzierung und Gewinnmitnahmen belastet

Varta notieren 6,1 Prozent im Minus bei 119,20 Euro. Hier belastet zum einen die Platzierung vom Vortag durch den Großaktionär Montana Tech, der über seine Tochter VGG 808.000 Aktien platzierte, was einem Anteil von knapp 2 Prozent an dem Unternehmen entspricht. "Die Platzierung fand bei 121,00 Euro statt", so ein Händler. Damit sei die Nachfrageseite zunächst bedient worden. Zudem sei die MDAX-Aufnahme ein Problem, sagt ein anderer Händler. Statistisch sei erwiesen, dass Aktien im Vorfeld der Index-Aufnahme stiegen, danach aber zu Underperformern mutierten.

Neben Varta steigen die Aktien von Teamviewer (minus 0,4 Prozent) in den MDAX auf. Dafür müssen 1&1 Drillisch und Fielmann ihren Platz räumen und werden künftig im SDAX notiert sein, teilte die Deutsche Börse am Vorabend mit. In den SDAX werden außerdem die Titel von Comdirect aufgenommen. Dagegen werden Steinhoff und Baywa neben Aufsteiger Varta den SDAX verlassen. Änderungen wird es auch im TecDAX geben. Hier werden die Aktien von Teamviewer und Varta ebenfalls vertreten sein. Dagegen werden Drägerwerk und Isra Vision den Index verlassen.

Für die Aktie von Siltronic geht es mit einem Plus von 4 Prozent bereits den zweiten Tag in Folge nach oben. Hier treibt einen Kaufempfehlung von Metzler, das Kursziel liegt mit 101 Euro deutlich über dem aktuellen Kurs von 82,76 Euro.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.678,55 0,51 18,53 22,56 Stoxx-50 3.317,92 0,40 13,18 20,21 DAX 13.163,02 0,17 22,45 24,66 MDAX 27.310,23 0,25 69,15 26,51 TecDAX 3.048,65 0,22 6,67 24,43 SDAX 12.224,57 0,59 72,22 28,56 FTSE 7.185,03 -0,05 -3,47 6,84 CAC 5.842,64 0,74 42,96 23,51 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,30 0,01 -0,54 US-Zehnjahresrendite 1,78 0,01 -0,90 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:12h Mi, 17:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1093 +0,13% 1,1085 1,1089 -3,2% EUR/JPY 120,79 +0,16% 120,72 120,65 -3,9% EUR/CHF 1,0968 +0,15% 1,0961 1,0962 -2,6% EUR/GBP 0,8447 -0,08% 0,8432 0,8458 -6,2% USD/JPY 108,89 +0,02% 108,90 108,82 -0,7% GBP/USD 1,3134 +0,23% 1,3146 1,3112 +2,9% USD/CNH (Offshore) 7,0406 -0,16% 7,0425 7,0503 +2,5% Bitcoin BTC/USD 7.372,01 +2,22% 7.317,51 7.471,26 +98,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,65 58,43 +0,4% 0,22 +20,9% Brent/ICE 63,42 63,00 +0,7% 0,42 +14,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.474,95 1.474,56 +0,0% +0,39 +15,0% Silber (Spot) 16,86 16,86 -0,0% -0,00 +8,8% Platin (Spot) 895,50 896,27 -0,1% -0,77 +12,4% Kupfer-Future 2,66 2,64 +0,4% +0,01 +0,3% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2019 06:56 ET (11:56 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.