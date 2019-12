Wende in Düsseldorf: Beim Verkauf der Supermarktkette Real steuert der Immobilieninvestor X+Bricks auf einen Zuschlag zu. Eigentlich wollte Metro-Chef Olaf Koch Real an ein Konsortium um den Investor Redos verkaufen.

Wechselnde Partner, überraschende Wendungen und immer wieder neue Cliffhanger: Keine Frage, das Wirtschaftsdrama um den Verkauf der Supermarktkette Real kann inzwischen mühelos jeder Vorabendsoap Konkurrenz machen. Jüngstes Highlight: Metro-Chef Olaf Koch will die angeschlagene Tochtergesellschaft mit ihren 34.000 Beschäftigten nun doch an den Immobilieninvestor X+Bricks verkaufen. Bis Ende Januar 2020 soll eine endgültige Einigung stehen. Doch Redos will sich nach Informationen der WirtschaftsWoche noch nicht geschlagen geben.

Das mit X-Bricks vereinbarte Konzept sieht formal einen Verkauf von Real als Ganzes vor. Der Großteil der Standorte soll dann aber an andere Händler abgegeben werden, lediglich ein nicht näher bezifferter Kern von Real-Märkten werde eigenständig weiterbetrieben, teilt Metro mit. "Ziel ist es, die Händler vertraglich zur Übernahme der Real-Mitarbeiter zu verpflichten." Der Konzern geht dabei nach aktuellem Stand von einem Nettomittelzufluss von rund einer halben Milliarde Euro aus.

Bereits seit September 2018 sucht Koch nach einem Käufer für Real und schien anfangs schnell voran zu kommen. So waren im Frühjahr nur noch zwei Kandidaten im Rennen: die Hamburger Redos Gruppe und das Unternehmen X+Bricks. Als sich Redos kurze Zeit später aus dem Prozess verabschiedete, schien der Verkauf an X+Bricks eine Formsache zu sein. Doch überraschend änderte ...

