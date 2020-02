LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Supermarktkonzern Walmart erwägt den Verkauf eines Minderheitsanteils an der britischen Kette Asda. Das bestätigten beide Unternehmen am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg.



Vor knapp einem Jahr hatten die britischen Wettbewerbshüter der geplanten Fusion der britischen Supermarktketten Sainsbury und Asda endgültig einen Riegel vorgeschoben. Sainsbury hatte 7,3 Milliarden britische Pfund (8,7 Mrd Euro) für Asda geboten.



Jetzt prüften Walmart und Asda der Agentur zufolge Angebote Dritter, einen Minderheitsanteil an der Kette zu kaufen, wie die Unternehmen ausführten. Zu den Interessenten gehörten Private-Equity-Investoren. Die favorisierte Lösung sei aber ein Börsengang./fba/jsl/jha/

