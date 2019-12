Pan American Silver mausert sich zu einer der spannendsten Aktien im Silbersektor. Hier besteht die größte Chance auf positive Überraschungen im kommenden Jahr, meinen die Analysten von RBC. Der Silberpreis sieht trotz des jüngsten Fehlausbruchs gar nicht so schlecht aus!

Aktie verdoppelt, aber noch mehr Potenzial!

Seit dem Jahrestief im Mai hat sich die Aktie von Pan American Silver quasi verdoppelt. Doch die Analysten der Royal Bank of Canada (RBC) sehen noch weiteres Potenzial in dem Silberwert und bezeichnen diesen als den bevorzugten Wert im Sektor. Das Kursziel wurde auf 23 US-Dollar angehoben, womit Stand heute noch ein Potenzial von 15 Prozent bestehe. Dabei besteche das Unternehmen durch einen starken Cashflow (siehe Graphik unten). Dank des deutlichen Produktionswachstums könnte die Netto-Cash-Position allein bis zum Q4 2020 auf mehr als 300 Mio. Dollar steigen. Der Netto Free Cashflow je Aktie soll im kommenden Jahr bei 2,17 Dollar je Aktie liegen. Den Silberausstoß beziffert RBC für 2020 mit 31,2 Mio. Unzen, was einem Plus von etwa einem FÜnftel gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Dazu komme das straffe Kostenmanagement. So beziffern die Analysten die sogenannten All-In Sustaining Cash-Kosten mit 10,97 Dollar für dieses und 7,74 Dollar für kommendes Jahr. Damit hätte man selbst bei einem sinkenden Silberpreis genug Polster für Gewinne. Und man würde wohl noch vor Fortuna Silver zum günstigsten, großen Silberproduzenten aufsteigen.

Chancen in Guatemala

Hinzu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...