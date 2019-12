Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BT Group nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 280 Pence belassen. Positiv stimmte Analyst Paul Sidney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie unter anderem die Erneuerung der Übertragungsrechte für die Champions League in Großbritannien. Der Telekomkonzern stehe zudem vor einer Rückkehr zu einem nachhaltigen Wachstum des operativen Gewinns (Ebitda) vom Jahr 2021 an./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2019 / 05:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-12-05/13:42

ISIN: GB0030913577