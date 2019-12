Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Videospiele und Japan passen einfach zusammen wie Topf und Deckel. Die sehr ausgeprägte Spielleidenschaft spiegelt sich auch in den Aktienkursen verschiedener Unternehmen wider. Trendfolger Michael Proffe stellt drei Megatrends vor. Es handelt sich um Bandai Namco, Square Enix und Sony. Die Aktien der drei Unternehmen haben sich in den vergangenen Jahren sehr stark entwickelt. Laut Proffe dürfte es auch in Zukunft so weitergehen.