Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering anlässlich des Berichts über ein Interesse an Moncler auf "Buy" mit einem Kursziel von 555 Euro belassen. In ihren jüngsten Branchenstudien habe sie bereits verstärkte Aktivitäten von Kering und LVMH vermutet, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit einem Griff nach dem italienischen Edelbekleider könne sich Kering neben seiner Marke Gucci breiter aufstellen. Die Aktionäre könnten jedoch den Zeitpunkt und den Preis in Frage stellen./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2019 / 08:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-12-05/13:46

ISIN: FR0000121485