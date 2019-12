Die Branchenführer werden rideOS ihr Fachwissen in den Bereichen Kartographie und Fahrzeugtechnologie sowie Softwarearchitektur und -entwicklung für die weitere Expansion auf dem europäischen Markt zur Verfügung stellen

SAN FRANCISCO, Dec. 05, 2019, eine Technologieplattform mit dem Ziel, die sichere globale Einführung von Transportflotten der nächsten Generation zu beschleunigen, gab heute bekannt, dass Brian McClendon und Ralf Lenninger, führende Visionäre in den Bereichen Kartographie und Automobiltechnik, ihrem Beirat beitreten. Der Beitritt der Branchenpioniere erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem rideOS seine Präsenz auf dem europäischen Markt erheblich ausbaut. Seit der Eröffnung einer Niederlassung in Berlin Anfang 2018 hat das Unternehmen seine technischen und geschäftlichen Bereiche in ganz Europa ausgebaut. Dieses Jahr hat rideOS seine Ridehail API Platform eingeführt, die weltweit zunehmend an Bedeutung gewinnt.

"Ich bin begeistert und dankbar, dass diese beiden Branchenriesen dem Beirat von rideOS beitreten", sagt Justin Ho, Mitbegründer und CEO von rideOS. "Gemeinsam können wir Menschen auf der ganzen Welt Zugang zum Ridehailing ermöglichen und Fortschritte bei der Entwicklung einer sicheren Umgebung für autonome Fahrzeuge erzielen."

Brian McClendon kann auf eine Karriere als Unternehmer und technischer Leiter für geografische Informationssysteme (GIS) zurückblicken. Im Jahr 2004 wurde Keyhole, sein Start-up für digitale Kartographie, von Google übernommen und bildete die Grundlage für Google Earth. Während seiner zehnjährigen Tätigkeit bei Google wurde er Vice President von Google Maps, Earth und Street View. McClendon kam 2015 als Vice President of Mapping zu Uber und trat kürzlich zurück, um in seine Heimatstadt in Kansas zurückzukehren und Forschungsprofessor an der University of Kansas zu werden.

"rideOS entwickelt die Technologie, die die sichere globale Einführung von Transportflotten der nächsten Generation beschleunigen wird, und ich freue mich sehr, das Team als Berater zu unterstützen", so McClendon. "Nachdem ich bei Uber und Google die Teams für Kartographie und selbstfahrende Kraftfahrzeuge geleitet habe, ist es spannend, den Fortschritt der Technologie für autonome Fahrzeuge zu sehen. Ich bin mir sicher, dass rideOS in der weiteren Entwicklung der Branche eine Schlüsselrolle einnehmen wird."

Ralf Lenninger ist Senior Executive bei einem der größten deutschen Automobiltechnologieanbieter und ehemaliger CEO von Intelligent Transport Solutions. Im Zuge seiner über vierzig Jahre langen Tätigkeit in der Branche hat er fundierte Fachkenntnisse im Automobilbereich erworben. Lenninger kam 1984 als Entwicklungs- und Anwendungsingenieur zu Siemens Infineon-Geschäftsbereich und war im Laufe der Jahre in vielen Positionen im Bereich der Automobiltechnologie für das Unternehmen tätig.

"Ich bewundere die Arbeit von rideOS bei der Bewältigung einer der größten Herausforderungen in Bezug auf Verkehr und Staus in Städten: die Entwicklung hochentwickelter APIs, z. B. für Disposition, Flottengleichgewicht und Routenplanung, mit denen Städte effizienter und profitabler werden können", so Lenninger. "Jetzt freue ich mich, ihrem Beirat beizutreten, um sie bei ihrer globalen Expansion zu unterstützen, angefangen mit Europa. Wir werden die digitale Infrastruktur für sichere Straßen aufbauen, auf denen künftig sowohl von Menschen gesteuerte als auch selbstfahrende Fahrzeuge unterwegs sein werden."

Um mehr über rideOS zu erfahren und die Plattform zu verwenden, besuchen Sie https://rideos.ai .

Über rideOS

rideOS entwirft und entwickelt Marktplatz- und Kartenservices der nächsten Generation, die von Ridehailing-Unternehmen, OEMs, Logistikanbietern und Regierungen genutzt werden können, um bedarfsgesteuerte Transportdienste mit selbstfahrenden und von Menschen gesteuerten Fuhrparks zu betreiben. Das Ziel von rideOS ist, die sichere globale Einführung eines Transportwesens der nächsten Generation zu beschleunigen. Weitere Informationen zu rideOS finden Sie unter https://rideos.ai .

