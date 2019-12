HMS Bergbau AG: Beteiligung einer Schweizer und einer US-amerikanischen Gesellschaft an der Silesian Coal International Group of Companies S.A. DGAP-Ad-hoc: HMS Bergbau AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Finanzierung HMS Bergbau AG: Beteiligung einer Schweizer und einer US-amerikanischen Gesellschaft an der Silesian Coal International Group of Companies S.A. 05.12.2019 / 14:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 MAR vom 5. Dezember 2019 HMS Bergbau AG: Beteiligung einer Schweizer und einer US-amerikanischen Gesellschaft an der Silesian Coal International Group of Companies S.A. Berlin, 5. Dezember 2019: Der Vorstand der HMS Bergbau AG, ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland sowie Hauptgesellschafter der Silesian Coal International Group of Companies S.A. ("Silesian Coal"), gibt die Beteiligung eines Schweizer und eines US-amerikanischen Investors an der Silesian International Group of Companies S.A. bekannt. Die neu geschaffenen Aktien stammen aus der Wandlung einer im Jahr 2015 begebenen Wandelanleihe. Damit stellt sich die Aktionärsstruktur nach der Transaktion wie folgt dar: HMS Bergbau AG hält 60,18, der US-amerikanische Investor 20,0 und die Schweizer Gesellschaft 19,15 Prozent an der Silesian Coal. Der Vorstand Kontakt: Unternehmenskontakt: HMS Bergbau AG An der Wuhlheide 232 12459 Berlin T.: +49 (30) 65 66 81-0 F: +49 (30) 65 66 81-15 E-Mail: info@hms-ag.com URL: www.hms-ag.com HMS Investor Relations Kontakt: GFEI Aktiengesellschaft Ostergrube 11 30559 Hannover T.: +49 (511) 47 40 23 00 F.: +49 (511) 47 40 23 19 www.gfei.ag E-Mail: investors@hms-ag.com 05.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HMS Bergbau AG An der Wuhlheide 232 12459 Berlin Deutschland Telefon: 030 65 66 81-0 Fax: 030 65 66 81-15 E-Mail: hms@hms-ag.com Internet: www.hms-ag.com ISIN: DE0006061104 WKN: 606110 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board) EQS News ID: 929537 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 929537 05.12.2019 CET/CEST ISIN DE0006061104 AXC0189 2019-12-05/14:04