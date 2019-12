Volkswagen (DE0007664039) konnte im November 2019 auf dem wichtigen US-Markt kräftig zulegen. Die Wolfsburger verkauften insgesamt 29.218 Neuwagen und damit 9,1 % mehr als im gleichen Vorjahresmonat.Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, waren die Renner in der Produktpalette einmal mehr die Stadtgeländewagen (SUV), von denen 30 % mehr als im November 2018 abgesetzt wurden. In dieser Kategorie konnte Volkswagen mit einem neuen Modell des Tiguan und mit dem neuen Atlas die Käufer überzeugen. Die Verkäufe für das US-Modell Jetta sowie beim VW Passat gingen die Verkäufe hingegen zurück.Insgesamt liegen die Verkaufszahlen für die ersten 11 Monate um 4,2 % über dem gleichen Vorjahreszeitraum.

