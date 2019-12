IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Mitteilung über den Erwerb von wirtschaftlichen Anteilen an Wertpapieren

Johannesburg, 5. Dezember 2019: Gemäß § 122 Abs. 3 Buchst. b) des Companies Act 71 von 2008 (das Gesetz), § 121 Abs. 2 Buchst. b) der Companies Act Regulations, 2011 und § 3.83 Buchst. b) der JSE Limited Listings Requirements werden die Aktionäre hiermit darauf hingewiesen, dass Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SGL und NYSE: SBGL) eine formelle Mitteilung erhalten hat, dass Investec Asset Management Proprietary Limited ihre Gesamtbeteiligung von 4,77% auf 5,40% der insgesamt ausgegebenen Aktien der Gesellschaft erhöht hat.

Sibanye-Stillwater hat, wie in § 122 Abs. 3 Buchst. a) des Gesetzes gefordert, die erforderliche Mitteilung bei der Regulierungsstelle für Übernahmen eingereicht.

Kontakte:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Leiter Investor Relations

+27 (0) 83 453 4014

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa (Proprietary) Limited (Eigene Anteile)

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "Ziel", "wird", "Prognose", "erwarten", "potenziell", "beabsichtigen", "schätzen", "erwarten", "können" und anderen ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder die keine Aussagen über historische Sachverhalte sind. Die in dieser Mitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorherzusagen sind und die sich im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater befinden, was dazu führen könnte, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und Ergebnisse von Sibanye-Stillwater wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von allen zukünftigen Ergebnissen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt dieser Mitteilung. Sibanye-Stillwater übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Mitteilung widerzuspiegeln oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu reflektieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Sibanye Gold Limited

Handel als Sibanye-Stillwater

Reg. 2002/031431/06

Eingetragen in der Republik Südafrika

Code teilen: SGL

ISIN - ZAE000173951

Emittentencode: SGL

("Sibanye-Stillwater" ,"das Unternehmen" und/oder "der Konzern")

Geschäftsadresse:

Libanon Business Park

1 Hospital Street

(Off Cedar Ave)

Libanon, Westonaria, 1780

Postanschrift:

Private Bag X5

Westonaria, 1780

Tel. +27 11 278 9600

Fax +27 11 278 9863

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49548

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49548&tr=1

ISIN ZAE000173951

AXC0193 2019-12-05/14:16