Der chinesische Tech-Konzern Huawei verklagt die US-Behörde FCC. Damit will das von einem Boykott betroffene Unternehmen die letzten verbliebenen Kunden in den USA retten. Der von einem umfassenden US-Boykott betroffene chinesische Telekomkonzern Huawei kämpft vor Gericht um seine letzten Kunden in den USA: kleinere Netzanbieter. Vor wenigen Tagen hatte die Regulierungsbehörde FCC entschieden, US-Mobilfunkanbietern, die noch mit Huawei zusammenarbeiten, die Fördermittel für den Netzausbau zu streichen. Dagegen legte Huawei jetzt Berufung ein, wie Bloomberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...