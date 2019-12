Frankfurt (www.fondscheck.de) - Bis zum 11. November 2019 konnten Anleger in den Franklin Green Target Income Fund (ISIN LU1969742615/ WKN A2PJMT) investieren, so die Experten von Franklin Templeton.Damit sei der Fonds bereits der zweite Laufzeitfonds, den Franklin Templeton Investments innerhalb eines Jahres aufgelegt habe. Der Franklin Green Target Income Fund, der in Hochzinsanleihen investiere und einen Fokus auf Nachhaltigkeit lege, sei bei Anlegern gut angekommen. Pro 100.000 Euro, die deutsche Anleger investiert hätten, pflanze Franklin Templeton Deutschland einen Baum. Somit werden wir insgesamt 1.570 Bäume pflanzen, so die Experten von Franklin Templeton. Die ersten 1.000 Bäume wurden bereits am 20.11.2019 in Rothenberg unter tatkräftigem Einsatz unseres Sales Teams gepflanzt, die restlichen 570 Bäume werden im Frühjahr 2020 gesetzt, so die Experten von Franklin Templeton. (Ausgabe 95 vom Dezember 2019) (05.12.2019/fc/n/s) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...