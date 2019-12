Deutsche Industrie schwächelt weiter von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten Nach dem Optimismus im Handelsstreit kommt für gewöhnlich das Abwarten: So auch heute. Der Dax pendelt am Donnerstag um den Schlusskurs vom Mittwoch. US Präsident Trump hatte mit markigen Worten die Verluste Am Aktienmarkt einzudämmen - Wie nahe die USA und China tatsächlich an einem Deal seien, ist indes kaum zu beurteilen. Die Zeit drängt aber wieder einmal, denn am Sonntag, 15. Dezember, drohten neue Strafzölle ...

