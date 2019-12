Autodoc, Benchmark im Onlinehandel für Autoersatzteile in Europa, baut die Logistikstandorte Stettin und Berlin aus. Mit dem überdurchschnittlichen Wachstum der letzten Jahre wurden die Anforderungen an die Logistik immer umfangreicher. So wurden im Gesamtjahr 2018 rund 5,0 Millionen Aufträge in den beiden Autodoc Lagerstätten in Berlin und Stettin bearbeitet und zur Auslieferung gebracht. Im laufenden Jahr wurde bereits Mitte November die Marke von 6,0 Millionen Aufträgen überschritten. Um auch zukünftig der europaweiten Nachfrage nachzukommen, hat Autodoc zusätzliche Lagerflächen in Stettin sowie am Hauptstandort in Berlin angemietet.

Das Autodoc Lager in Stettin, Polen, das ab dem Frühjahr 2020 rund 27.000 m2 Lagerfläche bereitstellen wird. (Photo: Business Wire)

Ausbau der Logistikkapazitäten stellt einen wesentlichen Wachstumsfaktor dar

Autodoc sah sich von vornherein als europäisches Unternehmen und identifizierte früh das Skalierungspotenzial, das sich für einen Onlinehändler auf europäischem Niveau ergab. Heute ist Autodoc insgesamt in 26 europäischen Ländern aktiv. Die Bereitstellung zusätzlicher Logistikkapazitäten ist ein wesentlicher Faktor für die weitere europaweite Expansion. Im letzten Jahr stieß man mit den bestehenden Räumlichkeiten an Grenzen, um die weiter steigende europaweite Nachfrage zu bedienen. Autodoc hat sich daher dazu entschlossen, die Lagerkapazitäten in Berlin und Stettin auszubauen und damit das weitere Wachstum von Autodoc sicherzustellen.

Autodoc Geschäftsführer Alexej Erdle kommentiert: "Mit dem Ausbau der Lagerflächen an den beiden Logistikstandorten Berlin und Stettin haben wir die Grundlage für das anhaltend starke Unternehmenswachstum geschaffen. Bereits 2019 erwarten wir einen Umsatz von über 600 Mio. Euro."

Mit zusätzlichen 3.700 m2 wuchs der Logistikstandort Stettin zuletzt auf insgesamt 13.700 m² an. In Berlin kamen 4.600 m² hinzu. Damit wächst die bestehende Lagerfläche am Stammsitz des Unternehmens in Berlin Lichtenberg von rund 16.800 m2 auf nunmehr über 21.000 m² an. In Polen werden zusätzliche Flächen vor allem zur Bevorratung von Importware benötigt.

Gleichzeitig führte Autodoc im laufenden Jahr noch weitere Optimierungsmaßnahmen im Bereich der Logistik durch. So sorgt eine Länderaufteilung der beiden Lagerstandorte für eine kürzere Laufzeit der Pakete und eine Vermeidung unnötiger Wege. Das hilft auch dabei, CO 2 Emissionen zu sparen und macht wirtschaftlich Sinn.

Neues Autodoc Lager in Polen ab Frühjahr 2020

Ab voraussichtlich Frühjahr 2020 kann Autodoc ein weiteres zusätzliches Lager am bestehenden Standort in Stettin in Betrieb nehmen. Dieses neue Lager mit einer Fläche von rund 13.000 m² erhöht die Gesamtlagerfläche in Stettin auf rund 26.700 m² und unterstützt das nach wie vor starke Unternehmenswachstum.

Für Alexej Erdle gar keine Frage: "Wir wollen weiterwachsen auch beim Umsatz. Durch unsere ständigen Optimierungen schonen wir die Umwelt, sparen Geld und bereiten unsere Strukturen auf das weitere Wachstum vor. Wir sind bereits in vielen Ländern aktiv und gewinnen ständig neue Kunden."

Über AUTODOC

AUTODOC ist Europas führender Onlinehändler für Autoersatzteile. Als wachstumsstärkstes Unternehmen in dieser Branche mit einem Umsatzwachstum von 63% im Geschäftsjahr 2018 auf rund 415 Mio. Euro (2017: 254 Mio. Euro) strebt AUTODOC an, seine Position weiter auszubauen. Durch seine erfolgreiche Expansion ist AUTODOC inzwischen neben Deutschland in 25 weiteren europäischen Ländern vertreten. AUTODOC verfolgt einen starken Kundenfokus Social-Media-Aktivitäten, technischen Support in der jeweiligen Landessprache und bedarfsgerechte Sortiments Zusammenstellung mit derzeit knapp 2,5 Mio. Produkten von 545 Markenherstellern für 128 Automarken. Von Bremsanlagen über Karosserieteile, Stoßdämpfer und Federn, Auspuffanlagen, Innenraumelementen, Lenkungen und Kupplungen bis hin zu Klimaanlagen, Heizungen, Reparatursätzen und Motorenöl bietet der Onlinehändler ein breites Angebot. Im Juni 2018 feierte das Unternehmen sein 10-jähriges Jubiläum. Die AUTODOC GmbH hat ihren Sitz im Berliner Stadtteil Lichtenberg und ist zu 100% inhabergeführt. Seit Mai 2019 ist das Unternehmen zusätzlich zu seinem Hauptsitz noch mit einer Repräsentanz auf dem Kurfürstendamm präsent.

