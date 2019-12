centrotherm international AG: centrotherm veräußert Tochtergesellschaft FHR Anlagenbau GmbH an Vital DGAP-Ad-hoc: centrotherm international AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Strategische Unternehmensentscheidung centrotherm international AG: centrotherm veräußert Tochtergesellschaft FHR Anlagenbau GmbH an Vital 05.12.2019 / 15:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. centrotherm veräußert Tochtergesellschaft FHR Anlagenbau GmbH an Vital Blaubeuren, 05. Dezember 2019 - Die centrotherm international AG, Blaubeuren, (ISIN: DE000A1TNMM9 und DE000A1TNMN7) hat heute einen Vertrag über den Verkauf von 100% der Anteile an ihrer Tochtergesellschaft FHR Anlagenbau GmbH (FHR) an die Vital Gruppe mit Sitz in Guangzhou abgeschlossen. Mit dem Vollzug des Kaufvertrags (Closing) wird bis Ende Februar 2020 gerechnet. Mit dem Unternehmensverkauf fokussiert sich centrotherm strategisch auf die Kernkompetenz thermische Produktionslösungen. Gleichzeitig stärkt der Transaktionserlös das Eigenkapital des Technologie- und Anlagenlieferanten und schafft die Basis für zukünftige Investitionen in neue Produktionslösungen. Zusatzinformationen: centrotherm international AG Württemberger Str. 31 89143 Blaubeuren Deutschland Internet: www.centrotherm.de ISIN: DE000A1TNMM9 (Inhaberaktien) und DE000A1TNMN7 (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung) Marktsegment: Freiverkehr/Entry Standard, Frankfurter Wertpapierbörse Firmensitz: Deutschland Kontakt: Nathalie Albrecht Manager Public & Investor Relations Tel: +49 7344 918-6304 E-Mail: investor@centrotherm.de 05.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: centrotherm international AG Württemberger Str. 31 89143 Blaubeuren Deutschland Telefon: +49 7344 918-0 Fax: +49 7344 918-8388 E-Mail: info@centrotherm.de Internet: www.centrotherm.de ISIN: DE000A1TNMM9, DE000A1TNMN7 WKN: A1TNMM, A1TNMN Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 929637 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 929637 05.12.2019 CET/CEST ISIN DE000A1TNMM9 DE000A1TNMN7 AXC0231 2019-12-05/15:18