Gut fünf Jahre nach dem Gang an die amerikanische Börse hat der chinesische Internet-Händler Alibaba nun auch in Hongkong ein erfolgreiches Börsendebüt gefeiert. Obwohl sich rein fundamental nichts geändert hat, legte die Aktie am Tag der Zweitplatzierung um fast sieben Prozent zu. Anschließend setzten Gewinnmitnahmen ein. Bei einem Emissionserlös von rund 88 Milliarden Hongkong-Dollar (gut 11 Milliarden US-Dollar) eroberte ">Alibaba den Spitzenplatz bei den weltweit größten Börsengängen in diesem Jahr. Das Listing an der US-Börse im Jahr 2014 gilt mit einem Volumen von rund 25 Milliarden US-Dollar ...

