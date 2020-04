Gerüchte gab es schon seit Wochen. Nun ist es (mehr oder weniger) offiziell: Der chinesische E-Commerce- und Tech-Konzern JD.com strebt eine Zweitnotierung in Hongkong an. Ein entsprechender Antrag sei bereits an der dortigen Börse eingegangen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Insider. DER AKTIONÄR erklärt die Hintergründe.Mindestens zwei Milliarden Dollar soll der Börsengang dem Bericht zufolge einbringen. Bei JDs derzeitigem Börsenwert von rund 64 Milliarden Dollar an der US-Börse Nasdaq, ...

