Nach dem erfolgreichen Listing in Hongkong und der erneuten Kapitalaufnahme verfügt die chinesische Handels- und Kommunikationsplattform ALIBABA über 43 Mrd. $ an Cash. Gemessen am Bruttoumsatz, der über die Online- Plattform läuft, ist ALIBABA zwar die Nr. eins, zu 95 % wird das Handelsvolumen jedoch auf dem Heimatmarkt erzielt. Um international zu wachsen, kommen die Chinesen nicht um Übernahmen herum. Ein optimales Ziel ist EBAY. Nachdem Devin Wenig jüngst als CEO zurückgetreten ist, hat das neue EBAY-Management die von den aktivistischen Hedgefonds Elliott Management und Starboard Value geforderte Zerschlagung forciert und seine Internet-Ticketbörse Stubhub für 4,05 Mrd. $ an den Schweizer Rivalen VIAGOGO verkauft. Das lokale Kleinanzeigengeschäft soll nach Willen der Aktivisten ebenfalls abgestoßen werden. Das lässt sich auch so interpretieren, dass die Aktivisten EBAY für eine Übernahme zurechtstutzen. ALIBABA kann den 28 Mrd. $ schweren Brocken leicht verdauen - und damit auch in der westlichen Welt eine kritische Größe erreichen. Die mehr als 180 Millionen aktiven EBAY-Kunden sind für die Chinesen ein ideales und notwendiges Sprungbrett, da AliExpress - der internationale Arm von ALIBABA - nach 5 Jahren Auslandsexpansion dem gerade einmal rund 79 Mio. Kunden entgegensetzen kann.



