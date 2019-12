centrotherm international AG veräußert ihre Tochtergesellschaft FHR Anlagenbau GmbH an Vital und konzentriert sich auf das Kerngeschäft DGAP-News: centrotherm international AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Strategische Unternehmensentscheidung centrotherm international AG veräußert ihre Tochtergesellschaft FHR Anlagenbau GmbH an Vital und konzentriert sich auf das Kerngeschäft 05.12.2019 / 15:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. centrotherm international AG veräußert ihre Tochtergesellschaft FHR Anlagenbau GmbH an Vital und konzentriert sich auf das Kerngeschäft Blaubeuren/Guangzhou, 05. Dezember 2019 - Die centrotherm international AG, Blaubeuren, (ISIN: DE000A1TNMM9 und DE000A1TNMN7) hat heute einen Vertrag über den Verkauf von 100% der Anteile an ihrer Tochtergesellschaft FHR Anlagenbau GmbH (FHR) an die Vital Gruppe mit Sitz in Guangzhou abgeschlossen. Mit dem Vollzug des Kaufvertrags (Closing) wird bis Ende Februar 2020 gerechnet. Mit dem Unternehmensverkauf fokussiert sich centrotherm strategisch auf die Kernkompetenz thermische Produktionslösungen. Gleichzeitig stärkt der Transaktionserlös das Eigenkapital des Technologie- und Anlagenlieferanten und schafft die Basis für zukünftige Investitionen in neue innovative Produktionslösungen. Die Vital Gruppe ist auf seltene Metalle basierende Materialien und Ressourcenrecycling spezialisiert. Vital ist der weltweit führende Hersteller von Selen- und Tellurprodukten sowie ein wichtiger Produzent von Gallium, Indium, Germanium und anderen Produkten. Die Produkte von Vital werden von verschiedenen Endmärkten und Hightech-Anwendungen wie Halbleitern, Displays, Elektronik, Photovoltaik und LED eingesetzt. Mit der Übernahme der FHR verfolgt Vital sein vertikal integriertes Geschäftsmodell im Bereich der Dünnschichtmaterialien und Sputtertargets. Gunter Fauth, Vorstand Operations der centrotherm international AG: "Der Verkauf der Tochtergesellschaft FHR ist ein wichtiger Meilenstein für die zukünftige Entwicklung von centrotherm. Der Veräußerungserlös wird auch in die Entwicklung neuer innovativer Produktionslösungen für Wachstumsbranchen außerhalb der Photovoltaik- und Halbleiterindustrie investiert.", und ergänzt: "Darüber hinaus sehen wir große Synergien zwischen FHR und Vital." Für George Zhu, CEO und Gründer von Vital, liegen die Vorteile der Transaktion auf der Hand: "Die FHR passt perfekt in unser Geschäftsmodell. Ihre fundierte Expertise in der Dünnschichttechnologie und bei Vakuumbeschichtungsanlagen wird dazu beitragen, das Produkt- und Dienstleistungsportfolio von Vital weiter auszubauen. Gleichzeitig erweitern wir unsere internationale Präsenz auf zwölf Länder." Über centrotherm international AG centrotherm entwickelt und realisiert seit über 70 Jahren innovative thermische Lösungen. Als führender, global agierender Technologiekonzern bieten wir Produktionslösungen für die Photovoltaik-, Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie an. Die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer erfolgreichen Lösungen in thermischer Prozessierung und Beschichtung wie z.B. für die Herstellung kristalliner Solarzellen und Leistungshalbleitern bilden die Basis für erfolgreiche Partnerschaften mit Industrie, Forschung und Entwicklung. Unsere Kunden schätzen weltweit die Prozessstabilität, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit unserer Produktionsanlagen in der Massenproduktion. Darüber hinausgehend zeichnet unsere Arbeit aus, dass wir für unsere Kunden spezifische, auf ihre Anforderungen zugeschnittene, anspruchsvolle prozesstechnische Lösungen schaffen und im Anlagenbau herausragend sind. Gemeinsam stellen wir uns den täglichen Herausforderungen, neue Trends zu setzen, die Effizienz in der Herstellung z.B. von Solarzellen und Halbleitern zu maximieren und gepaart mit unseren langen Maschinenlaufzeiten, die Investitionen zu sichern. So generieren wir werthaltige Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden durch zielgerichtete Innovationen von Prozessen und Produktionslösungen. Weltweit setzen sich unsere rund 650 Mitarbeiter für eine Weiterentwicklung von hochtechnologischen Lösungen für Schlüsselmärkte ein. centrotherm international AG Württemberger Str. 31 89143 Blaubeuren Internet: www.centrotherm.de WKN: A1TNMM (Inhaberaktien); A1TNMN (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung) ISIN: DE000A1TNMM9 (Inhaberaktien); DE000A1TNMN7 (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung) Einbeziehung: Freiverkehr (Basic Board) Frankfurter Wertpapierbörse Firmensitz: Deutschland Kontakt centrotherm: Nathalie Albrecht Manager Public & Investor Relations Tel: +49 7344 918-6304 E-Mail: investor@centrotherm.de 05.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch Unternehmen: centrotherm international AG Württemberger Str. 31 89143 Blaubeuren Deutschland Telefon: +49 7344 918-0 Fax: +49 7344 918-8388 E-Mail: info@centrotherm.de Internet: www.centrotherm.de ISIN: DE000A1TNMM9, DE000A1TNMN7 WKN: A1TNMM, A1TNMN Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange