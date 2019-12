FRANKFURT (Dow Jones)--Das Forschungsunternehmen Sartorius hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Mehrheit an dem israelischen Zellkulturmedien-Entwickler und -Hersteller Biological Industries unterzeichnet. Der Deal umfasst circa 45 Millionen Euro und überträgt Sartorius etwas mehr als 50 Prozent der Aktien des Unternehmens von seinen derzeitigen Eigentümern, dem Kibbuz Beit Haemek und der Beteiligungsgesellschaft Fortissimo. Darüber hinaus wurde eine Option auf den Erwerb weiterer 20 Prozent der Aktien innerhalb von drei Jahren vereinbart. Die Transaktion wird voraussichtlich Mitte Dezember vollzogen.

Biological Industries konzentriert sich auf Zellkulturmedien, insbesondere für die Zell- und Gentherapie, regenerative Medizin. Das 1981 gegründete Unternehmen beschäftigt derzeit rund 130 Mitarbeiter, hauptsächlich an seinem Haupt-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionsstandort in der Nähe von Haifa, Israel, sowie an Vertriebsstandorten in den USA, Europa und China.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/fks/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2019 09:01 ET (14:01 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.