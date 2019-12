Trier (ots) - Gracher Kredit- und Kautionsmakler baut seine Kompetenz im Bereich Factoring deutlich aus und verstärkt sich ab 1.1.2020 mit dem Factoring-Spezialisten André Ofenloch. Ofenloch verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung im Bereich Factoring. Gracher erweitert damit das ausgewiesene Know-how in den Bereichen Kautions- und Kreditversicherungen sowie Debt Advisory zu einem Full-Service-Angebot für Unternehmen und Private-Equity-Fonds.Die Gracher Kredit- und Kautionsmakler GmbH & Co. KG, Trier, wird ab dem 1. Januar 2020 durch den Factoring-Experten André Ofenloch verstärkt. Ofenloch blickt auf über 26 Jahre Erfahrung bei der Coface, einem der weltweit führenden Kreditversicherer, zurück. Rund 16 Jahre war er im Bereich Factoring tätig, 14 Jahre davon als Führungskraft. Er ist einer der ausgewiesenen Kenner von Factoring-Produkten und hat zuletzt den Bereich der Neukunden-Strukturierung und Onboarding geleitet. Davor war er mehr als vier Jahre lang Leiter Vertrieb Factoring.Bei Gracher wird Ofenloch als "Leiter Factoring" das Angebot von Factoring-Lösungen, aber auch von Forfaitierung und Einkaufsfinanzierung ausbauen. Dabei wird er den Schulterschluss mit den Kollegen aus den Bereichen Debt Advisory, Kautionsversicherungen und Kreditversicherungen sichern. Denn viele der mehr als 800 Kunden von Gracher wünschen sich eine umfassende Beratung. "Absicherung und Finanzierung aus einer Hand - ganz wie es der Kunde braucht. Dieses weite Angebot eines Maklers ist in Europa einmalig", betont Unternehmensgründer und Geschäftsführer Alfons-Maria Gracher. Der Vorteil für den Kunden: Er benötigt nur einen Ansprechpartner, der für ihn unterschiedliche Bausteine direkt inhouse im Dialog mit den weiteren einschlägigen Produktexperten aufeinander abstimmen kann.Alfons-Maria Gracher freut sich, dass André Ofenloch die vorhandene Factoring-Expertise stärkt: "Mit Herrn Ofenloch haben wir einen der wenigen echten Factoring-Spezialisten in Deutschland für uns gewinnen können. Er passt fachlich - aber auch menschlich - hervorragend zu unserem Haus."André Ofenloch erwartet eine rasche Erweiterung des Factoring-Geschäfts bei Gracher: "Gracher hat einen wahren Kundenschatz - die besonders die Expertise und Service von Europas wahrscheinlich größtem Team im Bereich Kautionsversicherungen sehr schätzen. Ich möchte diese Kunden durch ebenso hohes Beratungsknow-how auch von Factoring-Lösungen überzeugen." Die zunehmende Transaktionsdichte, wie Ofenloch sie beispielsweise bei Private-Equity-Fonds beobachtet, verlange nach einer umfassenden professionellen externen Unterstützung. "Und die am besten aus einer Hand - aber nur, wenn das Fachknow-how in allen relevanten Feldern stimmt."Die Gracher Kredit- und Kautionsmakler GmbH & Co. KG hat in diesem Jahr bereits mehrere hochkarätige Neuzugänge vermeldet. Mit Christian Wolber kam Anfang des Jahres ein ausgewiesener Finanzierungsexperte mit Londoner Investmentbanking-Erfahrung hinzu, der mit dem neuen Geschäftsbereich "Debt Advisory" schon in diesem Jahr mehrere große Mandate realisieren konnte. Im Sommer erweiterte der Kreditversicherungs-Kenner Viktor Margaritopoulos, viele Jahre für Euler Hermes tätig, das Gracher-Team. Darüber hinaus verstärkt seit dem August Carl E. Hoestermann, der zuvor u.a. als Leiter der Corporate-Finance-Abteilung der HOCHTIEF AG tätig war, die Gracher-Geschäftsführung. Hoestermann bringt nicht nur die Corporate-Perspektive eines international tätigen MDAX-Konzerns ein, sondern verfügt - als unverändert zugelassener Rechtsanwalt - auch über ein profundes rechtliches Know-how.Gracher befindet sich weiter auf einem steilen Wachstumspfad. Für 2019 erwartet Alfons-Maria Gracher ein Umsatzwachstum von mindestens 25 Prozent. Anfang Dezember hat Gracher zudem die Maklertätigkeit auch in Bulgarien aufgenommen.Über GracherDie Gracher Kredit- und Kautionsmakler GmbH & Co. KG, Trier, ist seit der Gründung im Jahr 2000 auf Kautionen und Kredite spezialisiert. Heute ist Gracher mit mehr als 10 Milliarden Euro Absicherungsvolumen und einem jährlichen Neugeschäft von über 1 Milliarde Euro Deutschlands führender Kautionsdienstleister. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren nach EN ISO 9001 zertifiziert und mit Büros in Deutschland, den Niederlanden und Bulgarien vertreten. Die Mitgliedschaft in der internationalen Surety Alliance ermöglicht eine direkte oder indirekte Präsenz in allen wichtigen Märkten der Welt. Neben den etablierten Geschäftsbereichen Kautions- und Kreditversicherungen bietet Gracher seit diesem Jahr auch umfassende Beratung in der Unternehmensfinanzierung an.